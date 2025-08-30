Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.08.2025.

Landkreis Wolfenbüttel, Wendessen (ots)

Am 29.08.2025 gegen 18:45 Uhr wurde ein 10-Jähriger aus dem elterlichen Wohnhaus in Wendessen bei der Polizei als vermisst gemeldet. Der 10-jährige sei offensichtlich autistisch veranlagt, teilweise orientierungslos. Er spreche nur selten und reagiere nicht auf Ansprache fremder Personen. Er gibt zum Teil nur Laute von sich.

Die Polizei und Einsatzkräfte von weiteren Rettungsorganisationen führten eine Absuche durch. Diese verlief jedoch erfolglos. Hierbei waren ein Polizeihubschrauber, mehrere Mantrailer-Hunde, mehrere Suchhunde des Malteserverbandes, diverser Drohnenteams der FFW Wolfenbüttel (u.a. auch mit Wärmebildkameras) und eine Vielzahl von Zivilpersonen beteiligt. Eine Rundfunkdurchsage sowie die Veröffentlichung eines Beitrages in den gängigen Social-Media-Kanälen wurden veranlasst. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte der 10-jährige Vermisste trotz sämtlicher umfangreicher Suchmaßnahmen nicht aufgefunden werden. Die Suchmaßnahmen werden bis auf weiteres aufrechterhalten und intensiviert.

Der Junge wird wie folgt beschrieben:

-120 cm, blauer Kapuzenpullover, schwarze Jeans, schwarze Sandalen, blau weiße Socken, dunkelblonde kurze Haare.

Hinweise sind bitte an die Polizei Wolfenbüttel an die Telefonnummer 05331 933-0 zu richten.

