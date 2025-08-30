POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.08.2025.
Landkreis Wolfenbüttel, Wendessen (ots)
Ursprungsmeldung
http://presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6107103
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der Junge offensichtlich unverletzt im Bereich Wendessen aufgefunden wurde.
Die weiteren Hintergründe seines Verschwindens werden ermittelt.
Wir bedanken uns ganz ausdrücklich für die zahlreichenden helfenden Personen und die Unterstützung auf medialer Seite!
