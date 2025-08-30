Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.08.2025.

Landkreis Wolfenbüttel, Wendessen (ots)

Ursprungsmeldung

http://presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6107103

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der Junge offensichtlich unverletzt im Bereich Wendessen aufgefunden wurde.

Die weiteren Hintergründe seines Verschwindens werden ermittelt.

Wir bedanken uns ganz ausdrücklich für die zahlreichenden helfenden Personen und die Unterstützung auf medialer Seite!

