Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrer weicht Tier aus und verletzt sich schwer++Radfahrerin übersehen++Falscher Polizeibeamter erbeutet Schmuck und Bargeld+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Fahrer weicht Tier aus und verletzt sich schwer+ Kirchlinteln. Am Mittwochmorgen, gegen 06.50 Uhr, verletzte sich ein 31-Jähriger bei einem Verkehrsunfall mit einem Reh schwer. Er war mit einem VW Amarok auf der Straße Gerkenhof in Richtung Schafwinklel unterwegs, als ein Damwild auf die Straße lief und mit seinem Pkw zusammenstieß. Beim Versuch, dem Tier doch noch auszuweichen, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum kollidierte er mit einem Baum. Der 31-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Radfahrerin übersehen+ Lilienthal. Im Heckenweg kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen einem 31-jährigen Fahrer eines Mercedes und einer 29-jährigen Radfahrerin. Ersten Informationen zufolge wollte der 31-Jährige aus seinem Pkw aussteigen und öffnete die Fahrertür. Er übersah dabei die von hinten kommende Radfahrerin und sie stieß mit der Tür zusammen. Dabei verletzte sie sich leicht. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand ein geringer Sachschaden.

+Falscher Polizeibeamter erbeutet Schmuck und Bargeld+ Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch, gegen 17.15 Uhr, gab sich ein bislang unbekannter Täter einer Seniorin gegenüber als Polizeibeamter aus und konnte sie bestehlen. Nach ersten Erkenntnissen fing der Mann die Seniorin vor ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Mozartstraße ab und konnte unter einem Vorwand in die Wohnung gelangen. Dort entwendete er Schmuck und Bargeld. Als die Frau misstrauisch wurde, flüchtete er aus der Wohnung.

Der Mann soll ca. 180 cm groß, ca. 35-40 Jahre alt gewesen sein und eine Glatze gehabt haben. Er trug dunkle Kleidung und auf dem Rücken soll die Aufschrift "Polizei" gestanden haben. Mit der Seniorin habe er Hochdeutsch gesprochen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Mann oder anderen verdächtigen Personen haben, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

