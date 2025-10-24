Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zusammenstoß mit Linienbus++Streit eskaliert++Fußgängerin angefahren++Zeugen zu Verkehrsgefährdung gesucht++Pkw prallt gegen Straßenlaterne+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Zusammenstoß mit Linienbus+ Achim. Am Donnerstag, gegen 17.15 Uhr, kam es in der Verdener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Ein 78 Jahre alter Fahrer eines VW fuhr von einer Grundstücksauffahrt in den Kreuzungsbereich und übersah dabei den von links kommenden Bus. Durch den Zusammenstoß wurde ein 33-jähriger Fahrgast leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw sowie der 31-jährige Busfahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.500 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Streit eskaliert+ Osterholz-Scharmbeck. In der Beckstraße mussten Einsatzkräfte der Polizei am Donnerstag, gegen 20.45 Uhr, einen eskalierten Streit beenden. Zwischen einem 31-jährigen Mann und zwei weiteren Männern, einem 31- und einem 19-Jährigen, war es aus bislang unklaren Gründen zu lautstarken, zunächst verbalen, Streitigkeiten gekommen. Im Verlauf soll es zu gegenseitigen Bedrohungen und Körperverletzungen gekommen sein, woraufhin mehrere Anwohner die Polizei informierten. Eine Person sollte auch eine Axt in der Hand halten.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte der 31-Jährige noch eine Axt in der Hand und musste von den Polizeibeamten zu Boden gesprochen werden. Er wurde anschließend kurzzeitig in Gewahrsam genommen und musste eine Blutprobe abgeben. Die beiden anderen Männer mussten im Anschluss ebenfalls eine Blutprobe abgeben.

Bei der Sachverhaltsaufnahme wiesen sowohl der 31-Jährige, als auch der 30-Jährige leichte Verletzungen auf. Die Polizei hat jeweils ein Strafverfahren gegen die drei Männer eingeleitet. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen des Vorfalls können sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 melden.

+Fußgängerin angefahren+ Osterholz-Scharmbeck. Eine 60-jährige Renault-Fahrerin wollte am Donnerstagmorgen von der Straße Am Hünenstein an einer Kreuzung nach links in die Osterholzer Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine 21-jährige Fußgängerin, welche die Osterholzer Straße an der Ampel überquerte. Der Renault stieß mit der Frau zusammen und sie wurde leicht verletzt. Ein Sachschaden entstand nicht.

+Zeugen zu Verkehrsgefährdung gesucht+ Lilienthal. Auf der Moorhauser Landstraße kam es am Donnerstag, gegen 13.10 Uhr, zu einer Verkehrsgefährdung durch einen bislang unbekannten Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin eines Hyundai mit Osterholzer Kennzeichen. Nach bisherigen Informationen überholte der Hyundai einen Mercedes in einer Kurve trotz Gegenverkehrs. Um eine Kollision mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, zog der Hyundai nach rechts und stieß seitlich mit dem Mercedes eines 87-jährigen Fahrers zusammen. Anschließend entfernte sich der Hyundai vom Unfallort.

Ersten Zeugenabgaben sei vor dem Überholmanöver ein VW Golf hinter dem Hyundai gefahren und anschließend in die Trupermoorer Landstraße abgebogen. Im Gegenverkehr habe ein grüner Transporter dem Hyundai ausweichen müssen.

Die Polizei bittet insbesondere die Fahrer oder Fahrerinnen des Golfs und des Transporters sich bei der Polizei Lilienthal unter 04298-465660 zu melden. Weitere Zeugen können sich ebenfalls melden.

+Pkw prallt gegen Straßenlaterne+ Lilienthal. Auf der L133 in Fahrtrichtung Lilienthal verlor am Donnerstagabend ein 18-jähriger Fahrer die Kontrolle über seinen Mitsubishi und stieß mit einer Straßenlaterne zusammen. Nach ersten Informationen wollte er seinen Pkw aus den Schienenspuren lenken und verlor dabei die Kontrolle. Er versuchte noch einer Straßenlaterne auszuweichen, prallte jedoch schließlich mit der linken Fahrzeugseite dagegen. Der Fahrer blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert.

