Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Tipps zum Tag des Einbruchschutzes - Polizei gibt wertvolle Hinweise für mehr Sicherheit in der dunklen Jahreszeit

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Polizei gibt wertvolle Hinweise für mehr Sicherheit in der dunklen Jahreszeit

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß das Risiko für Wohnungseinbrüche. Täter nutzen die frühe Dämmerung und unbeleuchtete Häuser, um unbemerkt in Wohnungen und Häuser einzudringen. Zum Tag des Einbruchschutzes am 26. November 2025 ruft die Polizeiinspektion Verden/Osterholz deshalb dazu auf, rechtzeitig geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen.

Jean Saskia Duschek, Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, möchte die Bevölkerung für dieses Thema sensibilisieren: "Ein Einbruch ist für viele Menschen ein belastendes Erlebnis, das weit über den materiellen Schaden hinausgeht. Neben dem Verlust persönlicher Gegenstände leiden viele Betroffene langfristig unter einem gestörten Sicherheitsgefühl", erklärt Duschek.

Ein wirksamer Einbruchschutz beginne oft schon in der Nachbarschaft. Der sogenannte "Wachsame Nachbar" könne bereits in der Phase des Ausspähens abschrecken. "Eine aufmerksame Nachbarschaft, die auf Fremde achtet und beispielsweise den Briefkasten leert oder die Mülltonnen vom Straßenrand holt, kann entscheidend dazu beitragen, Einbrüche zu verhindern", so Duschek weiter.

Technik schützt - Aufmerksamkeit hilft

Neben einer wachsamen Nachbarschaft empfiehlt die Polizei den Einsatz technischer Sicherungen an Fenstern und Türen sowie eine ausreichende Außenbeleuchtung. Auch moderne Smart-Home-Technik ermöglicht eine realistische Anwesenheitssimulation, die potenzielle Täter abschreckt.

Mehr als 38 Prozent aller Einbrüche im Inspektionsbereich bleiben im Versuch stecken - ein Erfolg, der auf bessere Sicherungstechnik und ein gestiegenes Sicherheitsbewusstsein in der Bevölkerung zurückzuführen ist.

Kostenlose Beratung und Informationsangebote

Wer sein Haus oder seine Wohnung gezielt schützen möchte, kann das kostenlose Beratungsangebot der Polizeiinspektion Verden/Osterholz in Anspruch nehmen. Es werden individuelle Vor-Ort-Beratungen zu mechanischer und elektronischer Sicherungstechnik - etwa zu Fenstern, Türen, Alarmanlagen und Beleuchtungssystemen - angeboten.

Am Mittwoch, den 17. Dezember 2025, findet in der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr in den Räumen des Zentralen Kriminaldienstes, in Verden, in der Eitzer Str. 34, in Verden eine kostenlose Veranstaltung rund um das Thema Einbruchschutz statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldungen werden bis zum 10. Dezember unter 04231/8063103 (8-14 Uhr) entgegengenommen.

Weitere nützliche Informationen und Tipps finden Interessierte unter: 👉 www.k-einbruch.de 👉 www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell