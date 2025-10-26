Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, 26.10.2025

Landkreis Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz

Unfallflucht am Stromverteilerkasten

Osterholz-Scharmbeck - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht in der Straße "Auf dem Paß", in Osterholz-Scharmbeck gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und hat hierdurch einen Stromverteilerkasten und einen Telekommunikationsverteilerkasten beschädigt. Anschließend ist er vom Unfallort geflüchtet.

Hinweise zu dem Unfall können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

Unfall zwischen einem Fahrrad und einem Pkw

Schwanewede - Am Samstagmorgen ist es gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW in der Ausfahrt des Lidl Marktes in Schwanewede gekommen. Durch den Zusammenprall wurde der Radfahrer leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in das Kreiskrankenhaus Osterholz verbracht worden.

Sachbeschädigung durch unbekannte Täter

Ritterhude- Durch einen bislang unbekannten Täter wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag die Tür einer Wohngruppe in der St.-Magnus-Straße in Ritterhude-Platjenwerbe beschädigt. Durch den Täter wurde ein Stein gegen die Eingangstür geworfen, wodurch die Tür beschädigt wurde.

Hinweise zu der Tat können der Polizei Ritterhude unter der Telefonnummer 04292-811740 gemeldet werden.

Landkreis Verden

Vandalismus durch unbekannte Täter

++ Zeugen gesucht ++

Dörverden - In den vergangenen Tagen ist es an der Oberschule in Dörverden vermehrt zu Sachbeschädigungen gekommen. Unbekannte Täter haben sich wiederholt auf das Gelände der Schule begeben und diverse Scheiben eingeschlagen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 04234/943960 entgegengenommen.

Verkehrssünder verursacht Unfall

Verden- Am frühen Samstagvormittag befuhr der 40-jährige Fahrer eines BMW die Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Ca. 2 Km vor der Anschlussstelle Verden-Ost fuhr ein schwarzer SUV an den BMW heran und betätigte mehrfach die Lichthupe. Der BMW-Fahrer wechselte die Spur, um dem herannahenden Fahrzeug das Überholen zu ermöglichen. Der SUV überholte hieraufhin, scherte unmittelbar vor dem BMW ein und bremste sein Fahrzeug stark ab. Gleichzeitig zeigte die Beifahrerin im SUV dem BMW-Fahrer den Mittelfinger. Durch das abrupte Bremsen musste der 40-jährige dem SUV ausweichen, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Die Insassen des SUV setzten ihre Fahrt unbeirrt fort. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Verkehrsunfall verletzt. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden am BMW und an der Mittelschutzplanke.

Zeugen des Geschehens werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232 94590 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell