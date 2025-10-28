POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden & Osterholz

LANDKREIS VERDEN

+Komposthaufen gerät in Brand+ Langwedel. In der Straße In den Hollen kam es am Montagmorgen, gegen 07 Uhr, zu einem Brand in einem Garten. Ein Komposthaufen hatte aus bislang unklarer Ursache Feuer gefangen und begann auf eine nebenstehende Gartenhütte sowie einen Gartenzaun überzugreifen. Bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnte, wurde dieses von der Feuerwehr Langwedel abgelöscht. An der Gartenhütte und dem Zaun entstanden leichte Beschädigungen.

+Radfahrer stürzt und verletzt sich+ Oyten. Im Oyterdamm verletzte sich ein 34 Jahre alter Radfahrer leicht, nachdem er einen Zusammenstoß mit einem Pkw verhindert hatte. Gegen 14.30 Uhr beabsichtigte ein 68 Jahre alter Fahrer eines Mercedes, von einem Parkplatz nach rechts auf den Oyterdamm einzufahren. Er übersah dabei den Radfahrer auf dem Geh- und Radweg. Dieser konnte mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern, stürzte dabei jedoch. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand kein Sachschaden.

+Auffahrunfall mit verletzter Person+ Achim. Am Montagabend ereignete sich auf der Straße Am Schmiedeberg ein Auffahrunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ersten Informationen zufolge hielt eine 41-jährige Fahrerin eines Ford in Höhe einer Verkehrsinsel an, um einer Fußgängerin das Überqueren zu ermöglichen. Ein nachfolgender 29-jähriger Fahrer eines VW konnte trotz Bremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

+In Gegenverkehr geraten+ Achim. In der Oberstraße, in Höhe der Einmündung zur Feldstraße, geriet am Dienstag, gegen 08.30 Uhr, ein 87 Jahre alter Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem Kleinbus zusammen. Der 65 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses war in Richtung Innenstadt unterwegs und rollte nach ersten Erkenntnissen an die für ihn rot zeigende Ampel ran. Der 87-Jährige fuhr mit seinem Ford in Richtung Uesen. Nachdem der 87-Jährige die Einmündung passiert hatte, geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich mit dem Kleinbus zusammen. Durch den Unfall wurden zwei Personen aus dem Bus, eine 34-Jährige und eine 53-Jährige, leicht verletzt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Schuppen+ Lilienthal. In der Nacht vom Sonntag auf Montag, zwischen 19 Uhr und 09 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Gartenschuppen in der Feldhäuser Straße ein. Aus diesem entwendeten sie Werkzeug und ein E-Bike. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montag, gegen 09.40 Uhr, kam es in der Straße Auf dem Horst an der Einmündung zur Industriestraße zu einem Verkehrsunfall . Ein 78 Jahre alter Porsche-Fahrer wollte von der Industriestraße nach links in die Straße Auf der Horst abbiegen und übersah dabei eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Audi-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 55-Jährige wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand geschätzter Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

+Fußgänger übersehen+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montagvormittag ereignete sich auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Eine 81-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Opel rückwärts aus einer Parklücke fahren und übersah dabei einen hinter dem Fahrzeug befindlichen Jugendlichen. Dieser wurde vom Pkw erfasst und leicht verletzt. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden an dem Pkw entstand nach ersten Informationen nicht.

+Vorfahrt missachtet+ Lilienthal. An der Einmündung der Trupermoorer Landstraße zur Moorhauser Landstraße ereignete sich am Montag, gegen 14.40 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 43-jährige Fahrerin leicht verletzt wurde. Ein 84 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr die Trupermoorer Landstraße und wollte nach links in die Moorhauser Landstraße abbiegen. Nach ersten Informationen hielt er zunächst am Stoppschild an, übersah beim Anfahren jedoch die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 43-Jährige in ihrem Hyundai. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste im Anschluss abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

