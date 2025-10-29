Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zwei Verletzte bei Auffahrunfall++Wartenden Pkw übersehen++E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt++Auffahrunfall auf der B 74 - eine Person leicht verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Zwei Verletzte bei Auffahrunfall+ Ottersberg. Auf der L154 kam es am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Zwei Fahrer wurden dabei leicht verletzt. In Höhe der Dorfstraße musste ein 22-jähriger Fahrer eines VW Tiguan verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 52-jähriger Fahrer eines VW Touran bemerkte dies rechtzeitig und bremste ebenfalls ab. Ein dahinterfahrender 40-jähriger Fahrer eines VW Crafter bemerkte die wartenden Fahrzeuge zu spät, fuhr zunächst auf den Touran auf und schob diesen anschließend auf den Tiguan. Durch den Zusammenstoß erlitten der 52-Jährige und der 22-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Der Crafter und der Touran waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.500 Euro geschätzt.

+Wartenden Pkw übersehen+ Thedinghausen. Ein 72-jähriger Fahrzeugführer eines VW befuhr am Dienstagabend die L 156 aus Richtung Thedinghausen kommend in Fahrtrichtung Achim. Er bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender Skoda abbremste, um nach links in die Straße Zum Klärwerk abzubiegen. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte der 72-Jährige einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und der VW musste abgeschleppt werden. Der 54-jährige Fahrer des vorausfahrenden Pkw erlitt leichte Verletzungen und begab sich im Verlauf selbstständig in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagmorgen verletzte sich ein 33-Jähriger auf einem E-Scooter bei einem Verkehrsunfall in der Settenbecker Straße leicht. Der 33-Jährige befuhr mit seinem E-Scooter den linken Radweg in Richtung Scharmbeckstotel, obwohl dieser für diese Fahrtrichtung nicht freigegeben war.

Aus der Stoteler Bergstraße wollte eine 55-jährige Hyundai-Fahrerin auf die Bundesstraße 74 einbiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden E-Scooter-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 33-Jährige verletzte sich leicht und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An dem Pkw und dem E-Scooter entstand ein geringer Sachschaden.

+Auffahrunfall auf der B 74 - eine Person leicht verletzt+ Ritterhude. Am Dienstag, gegen 14.40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 74 in Höhe der Einmündung Grüne Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die B 74 aus Richtung Bremen kommend in Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck. In Höhe der Einmündung musste eine vorausfahrende 37-jährige Kia-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen. Der Lkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den haltenden Pkw auf. Die 37-Jährige wurde dabei leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 6.000 Euro.

