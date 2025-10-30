POL-VER: +Zwei ungesicherte E-Scooter auf Schulgelände aufgefunden - Eigentümer gesucht+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

+Zwei ungesicherte E-Scooter auf Schulgelände aufgefunden - Eigentümer gesucht+

Landkreis Verden (ots)

+Zwei ungesicherte E-Scooter auf Schulgelände aufgefunden+ Achim - Auf dem Gelände einer Grundschule in der Nähe der Paulsbergstraße wurden am Dienstagmittag zwei E-Scooter aufgefunden, die weder zugelassen noch gesichert waren.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte die Polizei die Eigentümerin eines der Fahrzeuge ermitteln. Dabei stellte sich heraus, dieser E-Scooter vor rund sechs Monaten am Bahnhof Achim entwendet worden war. Der Diebstahl war bislang jedoch nicht angezeigt worden. Das Fahrzeug konnte inzwischen wieder an die Eigentümerin ausgehändigt werden.

Bei dem zweiten E-Scooter besteht ebenfalls der Verdacht, dass auch dieser entwendet wurde und der Diebstahl ebenfalls nicht angezeigt wurde.

Der Eigentümer oder die Eigentümerin des E-Scooters kann sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 melden. Bei Abholung durch den rechtmäßigen Eigentümer bzw. die rechtmäßige Eigentümerin ist ein Eigentumsnachweis vorzuzeigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell