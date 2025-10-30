Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Korrektur der Straße zur Pressemeldung: Vorfahrt missachtet - hoher Sachschaden

Landkreis Osterholz (ots)

+Vorfahrt missachtet - hoher Sachschaden+ Hambergen. An der Einmündung des Ziegeleiweg zur K 24 kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Ein 37-jähriger Fahrer wollte mit seinem Kia von dem Ziegeleiweg nach rechts auf die K 24 abbiegen und übersah dabei einen von links kommenden, bevorrechtigten Daimler eines 19-Jährigen, der die Bahnhofstraße in Richtung Oldenbütteler Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell