Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 01.11.2025

Landkreis Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Schaden durch Feuerwerkskörper

Achim - Am Freitagabend suchten mehrere, bislang unbekannte, Personen ungebeten eine private Feier in der Wittenberger Straße in Achim auf, wo sie mit Eiern und Feuerwerkskörpern auf das dortige Wohnhaus warfen. Dadurch wurde eine Person leicht verletzt und die Dachrinne geriet in Brand. Glücklicherweise konnte das Feuer durch die anwesenden Partygäste schnell gelöscht werden, so dass das Feuer nicht auf das Wohnhaus übergreifen konnte. Die Täter flüchteten vom Tatort. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter 04202/9960 zu melden.

Auffahrunfall mit Folgen

Oyten - Am späten Freitagabend ereignete sich gegen 23:10 Uhr ein Auffahrunfall im Kreuzungsbereich der Anschlussstelle Oyten. Ein 62-jähriger Bremer fuhr mit seinem VW Crafter an die Kreuzung heran und übersah hierbei den vor ihm aufgrund einer roten Ampel bereits stehenden Mercedes einer 22-jährigen Ottersbergerin. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung Schwanewede - Am Halloweenabend übersah der 44-jährige PKW-Führer auf der Blumenthaler Straße einen linksabbiegenden PKW, da dieser verkehrsbedingt halten musste. Der 44-Jährige fuhr dem vor ihm stehenden PKW nahezu ungebremst auf, sodass an beiden PKW Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,29 Promille. Auf den betrunkenen Fahrer kommt ein Strafverfahren zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell