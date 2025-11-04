POL-VER: +Fahrzeuge nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit++Zigarettenautomat aufgebrochen++Auffahrunfall an Ampel++Autofahrer übersieht Motorrad+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

+Fahrzeuge nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit+ A1/Oyten. Am Montagabend gegen 23:55 Uhr kam es auf der A1 in Richtung Münster zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 26-jähriger VW-Fahrer befuhr den linken Fahrstreifen, während ein 45-jähriger Lkw-Fahrer auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs war. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte die rechte Fahrzeugfront des VW mit der linken Seite des Aufliegers. Der VW kam auf dem Hauptfahrstreifen zum Stehen und blockierte diesen. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zigarettenautomat aufgebrochen+ Osterholz-Scharmbeck. In der Zeit von Sonntag 23 Uhr bis Montag 20:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße auf. Dabei entwendeten sie Zigaretten und Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Auffahrunfall an Ampel+ Lilienthal. Am Montagmorgen gegen 8 Uhr kam es auf der Lilienthaler Allee zu einem Auffahrunfall an einer Ampel. Ein 52-jähriger sowie ein 18-jähriger Autofahrer befuhren hintereinander die Lilienthaler Allee in Richtung Falkenberger Landstraße. Als eine Ampel von grün auf gelb wechselte, bremste der 52-Jährige ab. Der 18-Jährige bremste ebenfalls, rutschte jedoch aufgrund des zu geringen Abstands und der nassen Fahrbahn auf das stehende Fahrzeug auf. Der 52-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.500 Euro.

+Autofahrer übersieht Motorrad+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montagmorgen gegen 7:50 Uhr übersah ein 26-jähriger Seat-Fahrer einen 17-Jährigen mit seinem Motorrad. Der 26-Jährige fuhr von einem Grundstück auf die Gartenstraße, als er den von links kommendem Motorradfahrer übersah. In der Folge stießen beide Fahrzeuge zusammen und es entstand Sachschaden. Der 17-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

