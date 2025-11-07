Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Dieb erbeutet Schmuck und Bargeld++Kabel entwendet++Unfall an Einmündung++Gegen Anhänger gefahren+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Dieb erbeutet Schmuck und Bargeld+ Kirchlinteln. In der Luttumer Dorfstraße gelang es am Donnerstag, gegen 13.10 Uhr, einem bislang unbekannten Dieb, sich unbemerkt in ein Wohnhaus einzuschleichen. Nach ersten Erkenntnissen betrat der Täter über eine offene Seitentür das Haus, als sich die Bewohnerin kurzzeitig bei Nachbarn aufhielt. Nachdem er Schmuck und Bargeld entwendet hatte, flüchtete der Täter unbemerkt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen haben oder weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Kabel entwendet+ Achim. In der Zeit von Dienstag 16 Uhr, bis Donnerstag 9 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in der Käthe-Kruse-Straße in ein Firmengelände ein. Von dort entwendeten sie mehrere hundert Meter Kabel und flüchteten anschließend unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder sonstige Beobachtungen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Unfall an Einmündung+ Ottersberg. Am Donnerstagabend, gegen 19.50 Uhr, kam es an der Einmündung der Straße Posthausen zu dem Parkplatz eines Einkaufszentrums zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Daimler-Fahrerin bog an der Einmündung nach links auf die L155 ab. Aus Richtung Wümmingen kommend befuhr ein 51-jähriger Fahrer eines Peugeot die L155. Im Einmündungsbereich stieß er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem abbiegenden Fahrzeug zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 28-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Gegen Anhänger gefahren+ Lilienthal. Eine 52 Jahre alte Fahrerin eines Skoda fuhr am Donnerstagvormittag gegen einen auf der Fahrbahn abgestellten Anhänger. Nach einer Linkskurve der Lüninghauser Straße in Richtung Frankenburg wurde sie nach ersten Informationen von der Sonne geblendet und übersah den abgestellten Anhänger. Sie stieß mit diesem zusammen und kollidierte anschließend noch mit einer Gartenmauer. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 7.000 Euro. Die 52-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

