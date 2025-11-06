Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Arztpraxis++Werkzeug aus Transporter entwendet++Mopedfahrerin stürzt++Motorradfahrer verletzt sich schwer++Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Arztpraxis+ Oyten. Zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochmorgen, 07 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Einbruch in eine Arztpraxis. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld und einen Fahrzeugschlüssel. Anschließend stahlen sie den dazugehörigen Pkw. Hinweise zu der Tat oder dem gestohlenen weißen Seat Ibiza mit Verdener Kennzeichen, können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Werkzeug aus Transporter entwendet+ Oyten. In der Straße Auf dem Kamp brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bislang unbekannte Täter in einen Transporter ein und entwendeten diverse Werkzeuge. Der VW-Transporter stand im Ortsteil Bassen auf dem Grünstreifen vor einem Forsthof. Zeugen, die Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Nähe gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Mopedfahrerin stürzt+ Verden. Beim Kreisverkehr des Berliner Rings zur Max-Planck-Straße stürzte am Mittwochmorgen eine 44-jährige Fahrerin eines Mopeds und verletzte sich leicht. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 44-jähriger Transporterfahrer vom Berliner Ring in den Kreisverkehr nach einem anderen Transporter einfahren. Als er die direkt dahinterfahrende Mopedfahrerin bemerkte, stoppte er sein Fahrzeug wieder. Durch das anfahrende Fahrzeug irritiert, wich die 44-Jährige nach links aus und kam dadurch zu Fall. Sie wurde anschließend vom Rettungsdienst behandelt. An dem Moped entstand ein geringer Sachschaden.

+Motorradfahrer verletzt sich schwer+ Achim. Bei einem Verkehrsunfall in der Verdener Straße verletzte sich ein 33-jähriger Motorradfahrer am Mittwochmittag schwer. Der Mann war in Richtung Baden unterwegs, als er kurz hinter der Uesener Kreuzung auf den vor ihm fahrenden Opel einer 19-Jährigen auffuhr. Er verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 19-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und kam ebenfalls mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

+Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten+ Oyten/A1. Auf der A1 in Fahrtrichtung Münster, zwischen der Anschlussstelle Oyten und dem Bremer Kreuz, kam es am Mittwochabend, gegen 18.20 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Ein 42 Jahre alter Fahrer eines Smarts fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf dem mittleren Fahrstreifen auf den Seat eines 33-jährigen Fahrers auf. Durch den Zusammenstoß geriet der Smart ins Schleudern und kollidierte noch mit der Außenschutzplanke. Der Smart war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer sowie eine 34-jährige Mitfahrerin in dem Seat wurden leicht verletzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell