POL-VER: +Radfahrer übersehen++Fahrradfahrer verletzt sich schwer++Fahrgast stürzt in Bus++Auffahrunfall an Anschlussstelle++Diebe entwenden Ofen+

LANDKREIS VERDEN

+Radfahrer übersehen+ Verden. Am Montagvormittag, gegen 11.15 Uhr, kam es auf der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 82-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 56-jährige VW-Fahrerin befuhr die Ausfahrt des Parkplatzes eines Supermarktes und wollte nach rechts auf die Bremer Straße abbiegen. Dabei übersah sie die von rechts kommende Radfahrerin, welche mit ihrem dreirädrigen Fahrrad den kombinierten Geh- und Radweg befuhr. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde vor Ort durch Rettungskräfte behandelt und kam anschließend in ein Krankenhaus.

+Fahrradfahrer verletzt sich schwer+ Verden. Am Montagabend gegen 18 Uhr verletzte sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer. Ein 30-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Straße Am alten Pulverschuppen, als er nach links in den Borsteler Weg abbiegen wollte. Beim Abbiegen übersah der 30-Jährige einen von links kommenden 77-jährigen Radfahrer, der auf dem Borsteler Weg in Richtung Berliner Ring unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer schwer und er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

+Fahrgast stürzt in Bus+ Dörverden. In einem Bus kam es am Montagnachmittag zunächst zu Streitigkeiten und im Verlauf stürzte ein Fahrgast, welcher anschließend ins Krankenhaus musste. Nach ersten Informationen gerieten die 56-jährige Busfahrerin und ein weiblicher Fahrgast in verbale Streitigkeiten. In der Folge sei die Busfahrerin aufgebracht gewesen und habe abrupt angefahren und gebremst. Dabei stürzte ein unbeteiligter älterer Fahrgast und verletzte sich. Ein Sachschaden entstand nicht.

+Auffahrunfall an Anschlussstelle+ Oyten/A27. Am Montagabend gegen 18.30 Uhr ereignete sich auf der Straße Oyterdamm in Fahrtrichtung Oyten in Höhe der Anschlussstelle Sebaldsbrück ein Auffahrunfall, als ein 70-jähriger Ford-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Eine 57-jährige Skoda-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Ford des 70-Jährigen auf. Eine 58-jährige Beifahrerin in dem Ford wurde dabei leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Diebe entwenden Ofen+ Ritterhude. Zwischen Sonntagabend, 22:00 Uhr, und Montagmorgen, 07:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter ein Zaunelement auf und verschafften sich so Zugang zu einem Grundstück in der Kiepelbergstraße. Von dort entwendeten sie einen Terracottaofen und verließen das Grundstück anschließend auf dem Zugangsweg. Das Diebesgut konnte kurz darauf bereits wieder aufgefunden werden. Die Täter hatten dieses auf einem Nachbargrundstück zurückgelassen. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Tat unter 04292-811740.

