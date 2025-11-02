PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lebach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Eier an Hausfront geworfen

Lebach (ots)

Am späten Freitagabend, in der Zeit von 22:00 -22:30 Uhr, warfen unbekannte mehrere Eier gegen eine Fassade eines Anwesens in der Straße Am Ebert. Die Fassade wurde dadurch dauerhaft in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizeiinspektion Lebach bittet in dieser Sache um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der 06881 / 5050 oder per Mail an pi-lebach@polizei.slpol.de.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- DGL
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lebach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lebach
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lebach
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 16:56

    POL-Lebach: Inbrandsetzen einer Mülltonne

    Schmelz (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag, in Schmelz, in der Straße Zum Heidebad, eine Blaue Tonne und setzten sie dann unweit davon in Brand. Die Tonne wurde hierdurch zerstört. Die Polizeiinspektion Lebach bitte in dieser Sache um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter 06881/5050 oder per Mail an pi-lebach@polizei.slpol.de. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 10:32

    POL-Lebach: Diebstahl einer größeren Menge Birnen im Raum Hüttersdorf

    Schmelz-Hüttersdorf (ots) - Zwischen dem 25.09. und 02.10.2025 wurden von einer Grünfläche in der Ortslage Hüttersdorf Birnen im dreistelligen Kilo-Bereich entwendet. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Vorgehensweise deutet auf Fachkenntnis sowie den Einsatz landwirtschaftlicher Arbeitsmaschinen hin. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren