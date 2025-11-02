POL-Lebach: Eier an Hausfront geworfen

Schmelz (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag, in Schmelz, in der Straße Zum Heidebad, eine Blaue Tonne und setzten sie dann unweit davon in Brand. Die Tonne wurde hierdurch zerstört. Die Polizeiinspektion Lebach bitte in dieser Sache um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter 06881/5050 oder per Mail an pi-lebach@polizei.slpol.de. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

