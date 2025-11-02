POL-Lebach: Eier an Hausfront geworfen
Lebach (ots)
Am späten Freitagabend, in der Zeit von 22:00 -22:30 Uhr, warfen unbekannte mehrere Eier gegen eine Fassade eines Anwesens in der Straße Am Ebert. Die Fassade wurde dadurch dauerhaft in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizeiinspektion Lebach bittet in dieser Sache um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der 06881 / 5050 oder per Mail an pi-lebach@polizei.slpol.de.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- DGL
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell