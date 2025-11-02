POL-Lebach: Inbrandsetzen einer Mülltonne

Lebach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Lebach mehrere geparkte PKW aufgebrochen und durchwühlt. Der Täter richtete hierbei erheblichen Sachschaden an, indem er Gullydeckel gegen die Seitenscheibe der Fahrzeuge warf, um diese im Anschluss öffnen zu können. Durch polizeiliche Ermittlungen konnte noch am Wochenende ein Tatverdacht gegen einen ...

