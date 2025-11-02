POL-Lebach: Inbrandsetzen einer Mülltonne
Schmelz (ots)
Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag, in Schmelz, in der Straße Zum Heidebad, eine Blaue Tonne und setzten sie dann unweit davon in Brand. Die Tonne wurde hierdurch zerstört. Die Polizeiinspektion Lebach bitte in dieser Sache um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter 06881/5050 oder per Mail an pi-lebach@polizei.slpol.de.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- DGL
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell