FFW Bergen: Feuer in Mehrfamilienhaus - Anwohner handeln geistesgegenwärtig

Eversen (ots)

Am heutigen Mittag wurden die Ortsfeuerwehren Eversen, Sülze, Offen und Diesten zu einer gemeldeten Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in Eversen alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es in einem Zimmer des Gebäudes zu einem Brand gekommen war. Anwohner hatten bereits erste Löschversuche mit einem Gartenschlauch über ein Fenster unternommen und so eine weitere Brandausbreitung verhindert.

Ein Trupp der Ortsfeuerwehr Eversen ging unter Atemschutz zur Nachkontrolle und Nachlöscharbeiten in das betroffene Zimmer vor. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde der Bereich anschließend auf Glutnester überprüft.

Die weiteren Ortsfeuerwehren konnten ihre Einsatzfahrt daraufhin abbrechen.

Neben der Feuerwehr waren auch die Johanniter-Unfall-Hilfe sowie die Polizei Bergen im Einsatz.

Die Feuerwehr weist darauf hin, dass bei Bränden oder Rauchentwicklungen immer die eigene Sicherheit oberste Priorität hat. Erste Löschmaßnahmen sollten nur dann erfolgen, wenn dabei keine Eigengefährdung besteht. Im Zweifel ist es stets besser, den Brandort zu verlassen, Türen zu schließen und auf das Eintreffen der Feuerwehr zu warten.

