FFW Bergen: Erfolgreicher Abschluss der QS 2 Ausbildung bei der Stadtfeuerwehr Bergen & Gemeindefeuerwehr Lohheide

Am vergangenen Wochenende konnten 15 Angehörige der Stadtfeuerwehr Bergen und der Gemeindefeuerwehr Lohheide die Qualifikationsstufe 2 (QS2) im Rahmen der Modularen Grundlagenausbildung (MGA) erfolgreich abschließen. Damit sind sie nun offiziell als Truppmitglieder einsatzbereit und können künftig aktiv am Einsatzdienst teilnehmen. Die Ausbildung zur Qualifikationsstufe 2 fand in diesem Jahr zum ersten mal gemeinsam mit der Feuerwehr Lohheide statt. Der Startschuss fiel am 28. Juni 2025 mit der Funkausbildung. Es folgten weitere umfangreiche Ausbildungsinhalte, darunter eine neunstündige Erste-Hilfe-Fortbildung, Schulungen im Bereich Katastrophenschutz sowie praxisnahe Einsatzübungen in den Fachbereichen Brandschutz, Technische Hilfeleistung und ABC-Gefahrenabwehr.

