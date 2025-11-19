Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Von der Straße abgekommen

Im Graben landete am Dienstag ein Autofahrer bei Burgrieden. Das Auto überschlug sich, der Fahrer kam in ein Krankenhaus.

Um 8.45 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Citroen auf der Landstraße 263 von Achstetten in Richtung Burgrieden. Aus unbekannter Ursache kam das Auto kurz vor dem Parkplatz auf die Gegenfahrbahn. Der Citroen landete im Straßengraben und überschlug sich mehrfach auf einer Länge von 50 Metern. Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten und wählten den Notruf. Rettungsdienst und Polizei kamen. Der Mann hatte Glück und kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Hergang. Den Schaden am schrottreifen Citroen schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Flur muss noch ermittelt werden.

