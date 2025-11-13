Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - PKW kollidiert mit Motorradfahrer

Rheinzabern (ots)

Am 12.11.25 gegen 15:20h kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad an der Einmündung L549 und Rappengasse in Rheinzabern. Ein 24-jähriger BMW Fahrer kam aus der Rappengasse und übersah den bevorrechtigten 69-jährigen Motorradfahrer, welcher die L549 in Richtung Rheinzabern befuhr. Das Motorrad kollidierte im Einmündungsbereich mit dem PKW. Durch den Sturz zog sich der Motorradfahrer mittelschwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die Unfallstelle teilweise gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

