Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: GERMERSHEIM - FALSCHFAHRER AUF B9

Germersheim (ots)

Am 12.11.2025 gegen 21:30 Uhr erreichten die Polizei mehrere Notrufe über einen Falschfahrer auf der Bundesstraße 9 auf Höhe Germersheim. Der Falschfahrer wäre hierbei auf der Richtungsfahrbahn Karlsruhe in Richtung Ludwigshafen gefahren. Bei der umgehenden Fahndung konnte der Fahrer ermittelt und kontrolliert werden. Aktuell ist unklar, ob Autofahrer gefährdet wurden. Zeugen und eventuell Geschädigte sollen sich mit der Polizeiinspektion Germersheim in Verbindung setzen. Hinweise bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.

