Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Serie von Sachbeschädigungen an PKW

Annweiler (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurden in der Innenstadt von Annweiler mehrere PKW mutwillig beschädigt. Ein junger Mann wurde dabei beobachtet, wie er um 0:30 Uhr in der Altenstraße einen PKW zuerst seitlich zerkratzt und dann eine Scheibe des Fahrzeugs einschlug, so dass dessen Alarmanlage startete. Die Serie der bislang sechs beschädigten PKW zieht sich von der Saarlandstraße über die Hauptstraße, Altenstraße, Hinter der Stadtmauer bis zum Südring. Der junge Mann war groß und schlank und lief alleine zu Fuß durch die Stadt. Er lief zügig ohne zu rennen. Die Polizei Annweiler bitte Hinweise unter Telefon 06346-964619 oder an pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell