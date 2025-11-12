POL-PDLD: Germersheim
Bellheim - Geschwindigkeitskontrollen
Germersheim / Bellheim (ots)
Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim Geschwindigkeitskontrollen in Germersheim und Bellheim durch. In der Mozartstraße waren zwischen 07.30 - 08.00 Uhr insgesamt vier Autofahrer zu schnell. Zudem wurden zwei "Gurtmuffel" gebührenpflichtig verwarnt. Bei der anschließenden Kontrolle in der Hauptstraße in Bellheim wurden fünf zu schnelle Autofahrer gemessen.
