POL-PDLD: Wörth - Verkehrskontrolle in Wörth
Wörth am Rhein (ots)
Am Morgen des 11.11.2025 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Wörth verstärkt in der Hanns-Martin-Schleyer Straße in Wörth den Verkehr. In einem Zeitraum von drei Stunden wurden drei Autofahrer beim Benutzen eines Handys, sechs Personen ohne angelegten Sicherheitsgurt, und 14 Autofahrer bei Nichtbeachten des "Stopp"-Schildes erwischt. Einigen Autofahrern musste ein Mängelbericht wegen Beleuchtungsmängel oder nicht mitgeführter Dokumente ausgestellt werden.
