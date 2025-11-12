Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Fußgängerin angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 11.11.2025 befuhr gegen 10:30 Uhr eine Fahrerin eines grauen SUV mit Landauer Kennzeichen die Pestalozzistraße und bog nach links in die Waffenstraße ab. Hierbei touchierte sie eine 71-Jährige Fußgängerin, sodass diese zu Fall kam. Hierdurch wurde die Fußgängerin leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Die PKW-Fahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, da es ihrer Ansicht nach nicht zu einer Berührung kam, da die Sensoren nicht ausgelöst hätten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

