Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wernersberg - Nach Ruhestörung in die JVA

Wernersberg (ots)

Am 11.11.2025 wurde der Polizei Landau gegen 05:45 Uhr ruhestörender Lärm in Wernersberg gemeldet. Vor Ort konnte der 32-Jährige Verantwortliche angetroffen werden. Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass dieser zur Fahndung ausgeschrieben war. Grund hierfür war ein noch offenstehender Haftbefehl. Da er den geforderten Betrag in Höhe von 400 Euro nicht entrichten konnte, wurde er einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

