Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Exhibitionist festgestellt

Landau (ots)

Am 10.11.2025 sprach gegen 07:45 Uhr ein 35-Jähriger zwei jeweils 15-jährige Schülerinnen im Prießnitzweg in Landau an. Kurz danach entblößte er sein Glied. Die Schülerinnen ließen sich hierdurch nicht beirren und gingen weiter. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 35-Jährige im Schillerpark festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Er schrie lauthals herum und befand sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Dies dürfte von zahlreichen Passanten wahrgenommen worden sein. Aufgrund seiner Verfassung wurde er einem psychiatrischen Krankenhaus zugeführt. Er wird sich in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten müssen.

Weitere Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Landau unter 06341-287-3002 oder kilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell