PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Exhibitionist festgestellt

Landau (ots)

Am 10.11.2025 sprach gegen 07:45 Uhr ein 35-Jähriger zwei jeweils 15-jährige Schülerinnen im Prießnitzweg in Landau an. Kurz danach entblößte er sein Glied. Die Schülerinnen ließen sich hierdurch nicht beirren und gingen weiter. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 35-Jährige im Schillerpark festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Er schrie lauthals herum und befand sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Dies dürfte von zahlreichen Passanten wahrgenommen worden sein. Aufgrund seiner Verfassung wurde er einem psychiatrischen Krankenhaus zugeführt. Er wird sich in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten müssen.

Weitere Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Landau unter 06341-287-3002 oder kilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 10:16

    POL-PDLD: Landau - Bedroht und geklaut - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am 10.11.2025 wurde der Polizei Landau gegen 16:40 Uhr eine Person gemeldet, welche vor einem Supermarkt in der Königstraße Passanten anpöbeln würde. Zum Nachteil eines 47-Jährigen sei es zudem zu einer strafrechtlich relevanten Bedrohung gekommen. Vor Ort konnte der 37-jährige Beschuldigte einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser war erheblich alkoholisiert. Im Rahmen von durchgeführten ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 10:01

    POL-PDLD: Offenbach - Taser-Einsatz

    Offenbach (ots) - Am 09.11.2025 erhielt die Polizei Landau gegen 17:37 Uhr Kenntnis von einer Person, welche sich in der Maxburgstraße in Offenbach in einer hilflosen Lage befinden soll. Die Person konnte in einem Hof angetroffen werden. Der 44-Jährige war aggressiv und ging auf die eingesetzten Beamten zu. Hierbei kündigte er an, dass er sich mit den Beamten boxen wolle. Dem Ansinnen wurde nicht entsprochen, es wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren