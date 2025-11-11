Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Bedroht und geklaut - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 10.11.2025 wurde der Polizei Landau gegen 16:40 Uhr eine Person gemeldet, welche vor einem Supermarkt in der Königstraße Passanten anpöbeln würde. Zum Nachteil eines 47-Jährigen sei es zudem zu einer strafrechtlich relevanten Bedrohung gekommen. Vor Ort konnte der 37-jährige Beschuldigte einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser war erheblich alkoholisiert. Im Rahmen von durchgeführten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Beschuldigte kurz zuvor eine Dose Wurst entwendete. Der 37-Jährige musste aufgrund seiner Verfassung letztendlich einem psychiatrischen Krankenhaus zugeführt werden. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Bedrohung und Diebstahl verantworten müssen. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell