Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Taser-Einsatz

Offenbach (ots)

Am 09.11.2025 erhielt die Polizei Landau gegen 17:37 Uhr Kenntnis von einer Person, welche sich in der Maxburgstraße in Offenbach in einer hilflosen Lage befinden soll. Die Person konnte in einem Hof angetroffen werden. Der 44-Jährige war aggressiv und ging auf die eingesetzten Beamten zu. Hierbei kündigte er an, dass er sich mit den Beamten boxen wolle. Dem Ansinnen wurde nicht entsprochen, es wurde das Distanzelektroimpulsgerät (Taser) eingesetzt. Im Anschluss konnte er gefesselt werden. Er wurde aufgrund seiner Verfassung einem psychiatrischen Krankenhaus überstellt. Da er alkoholisiert war, wurde ihm für die Zwecke des Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell