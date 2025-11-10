Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Winden - Brand eines Carports

Winden (ots)

Am 09.11.25 gegen 14.45h kam es in Winden in der Straße "Am Bahnhof" zum Brand eines Carports. Durch das Feuer wurde der Carport selbst und eine Garagenwand vom Nachbargrundstück beschädigt. Der Sachschaden wird der derzeit auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Beim Löschversuch durch den Bewohner, wurde dieser leicht verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung löschten das Feuer endgültig. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei aufgenommen.

