PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Winden - Brand eines Carports

Winden (ots)

Am 09.11.25 gegen 14.45h kam es in Winden in der Straße "Am Bahnhof" zum Brand eines Carports. Durch das Feuer wurde der Carport selbst und eine Garagenwand vom Nachbargrundstück beschädigt. Der Sachschaden wird der derzeit auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Beim Löschversuch durch den Bewohner, wurde dieser leicht verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung löschten das Feuer endgültig. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 20:14

    POL-PDLD: Martinus-Markt verlief aus polizeilicher Sicht ruhig

    Sankt Martin (ots) - Der am Wochenende veranstaltete Martinus- Markt in Sankt Martin wurde von zahlreichen Besucherinnen und Besuchern gut angenommen. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung an allen Tagen insgesamt ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Im Rahmen von Abfahrtskontrollen stellten die eingesetzten Polizeibeamten einen Verstoß wegen Alkohol am Steuer fest. Gegen die 34-jährige Fahrerin aus Baden- ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 13:56

    POL-PDLD: Mehrere Sachbeschädigungen an PKW

    Bad Bergzabern (ots) - In der Zeit zwischen dem 07.11.2025 und dem 08.11.2025 kam es im Maxburgring in Bad Bergzabern an vier PKW zu Sachbeschädigungen. Es wurden jeweils Reifen zerstochen. Insgesamt wurden neun Reifen beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren