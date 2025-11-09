POL-PDLD: Mehrere Sachbeschädigungen an PKW
Bad Bergzabern (ots)
In der Zeit zwischen dem 07.11.2025 und dem 08.11.2025 kam es im Maxburgring in Bad Bergzabern an vier PKW zu Sachbeschädigungen. Es wurden jeweils Reifen zerstochen. Insgesamt wurden neun Reifen beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.
