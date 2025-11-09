Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisierter PKW-Fahrer

Bad Bergzabern (ots)

Durch eine Streife der Polizei Bad Bergzabern wurde am frühen Morgen des 09.11.2025 ein PKW-Fahrer in der Marktstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die eingesetzten Beamten bei dem 23-jährigen Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Es wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,25Promille. Im weiteren Verlauf wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell