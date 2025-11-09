PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisierter PKW-Fahrer

Bad Bergzabern (ots)

Durch eine Streife der Polizei Bad Bergzabern wurde am frühen Morgen des 09.11.2025 ein PKW-Fahrer in der Marktstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die eingesetzten Beamten bei dem 23-jährigen Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Es wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,25Promille. Im weiteren Verlauf wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
PHK Brödel

Telefon: 06343 93340
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 13:52

    POL-PDLD: Nachtrag zu dem Verkehrsunfall zwischen PKW und Regionalbahn

    Oberhausen (ots) - Bezugnehmend auf die Pressemeldung vom Vortag: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6154194 Hiermit wird ergänzt, dass der 78-jährige PKW Fahrer am heutigen Vormittag verstorben ist. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Bad Bergzabern PHK Brödel Telefon: 06343 93340 ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 07:30

    POL-PDLD: Hagenbach - Wohnungseinbruchsdiebstahl

    Wörth (ots) - Zu einem erneuten Wohnungseinbruchdiebstahl kam es am 08.11.2025 in Hagenbach. Demnach sind bislang unbekannte Täter über die vermutlich angekippte Balkontür in die im 1. Sock gelegene Wohnung eingedrungen und haben dort diverse Schränke durchwühlt. Die angekippte Tür konnte dabei leicht aufgehebelt werden. Die Polizei rät zu mehr Achtsamkeit, insbesondere in der dunklen Jahreszeit. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 07:30

    POL-PDLD: Neupotz - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

    Wörth (ots) - Eine Untersagung der Weiterfahrt war das Ergebnis einer Verkehrskontrolle auf der L549 bei Neupotz. Demnach konnte der Fahrer eines Transporters mit Anhänger am 08.11.2025, gegen 09:45 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer konnte zwar einen Führerschein vorweisen, jedoch entsprach die Fahrerlaubnisklasse nicht den Anforderungen. Somit wurde eine Weiterfahrt untersagt und ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren