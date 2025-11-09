POL-PDLD: Neupotz - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Niederotterbach (ots) - Im Verlauf des 07.11.2025 kam es in Niederotterbach, in der Gartenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch die unbekannte Täterschaft konnte das Anwesen betreten werden. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Details zur Tat und der genaue Tathergang sind Teil der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden darum gebeten, sich mit der ...

