POL-PDLD: Neupotz - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis
Wörth (ots)
Eine Untersagung der Weiterfahrt war das Ergebnis einer Verkehrskontrolle auf der L549 bei Neupotz. Demnach konnte der Fahrer eines Transporters mit Anhänger am 08.11.2025, gegen 09:45 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer konnte zwar einen Führerschein vorweisen, jedoch entsprach die Fahrerlaubnisklasse nicht den Anforderungen. Somit wurde eine Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
