Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Versuchter und vollendeter Einbruch in Düdelsheim + In Ferienhaus eingedrungen + Kurze Abwesenheit ausgenutzt + Terrassentür hält stand + Auffahrunfall mit sieben Verletzten +

Büdingen: Versuchter und vollendeter Einbruch in Düdelsheim

Gegen 17:50 Uhr zerstörte am Sonntag (02.11.2025) ein Einbrecher die Glasscheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Hoffeld" in Düdelsheim. Da er dadurch eine Alarmanlage auslöste, flüchtete der Unbekannte. Zwischen 13:45 Uhr und 19:30 Uhr kam es "Im Hinterfeld" in Düdelsheim zu einem vollendeten Wohnungseinbruch. Der Täter drang durch eine Terrassentür ein und ließ eine Spardose sowie verschiedene Medaillen mitgehen. "Im Hoffeld" fiel zur Tatzeit ein schlanker Mann mit schwarzem Basecap und dunkler Kapuzenjacke auf. Zeugen, die am Sonntagabend in Düdelsheim diesen Mann oder andere verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Nidda: In Ferienhaus eingedrungen

Ein Einbrecher verschaffte sich am Donnerstag (30.10.2025) gegen 03:40 Uhr Zutritt zu einem Ferienhaus im Amselweg in Eichelsdorf. Hier durchsuchte er mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen machte er dort keine Beute. Zeugen nahmen vor dem Haus ein Fahrzeug wahr, in dem eine weitere Person wartete. Beide Personen fuhren anschließend in Richtung Kleebergstraße davon. Die Polizei sucht neben den Tätern auch weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf das Fahrzeug oder die beiden Personen geben können. Hinweise bitte an die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010.

Bad Vilbel: Kurze Abwesenheit ausgenutzt

Innerhalb eines Zeitraums von weniger als 90 Minuten drangen Einbrecher am Freitagabend (31.10.2025) in ein Einfamilienhaus im Erlenring in Massenheim ein. Zwischen 19:00 Uhr und 20:20 Uhr beschädigten sie eine Terrassentür und gelangten so ins Haus. Dort durchsuchten die Täter mehrere Stockwerke. Ob oder was sie entwendeten ist noch unklar. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Nidda: Terrassentür hält stand

Nicht überwinden konnte ein Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Bergwerksring in Geiß-Nidda. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand, sodass der Täter ohne Beute abzog. Der Tatzeitraum kann auf Freitag (31.10.2025), 23:30 Uhr bis Samstag (01.11.2025), 07:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Ermittler der Kriminalpolizei erbitten telefonische Hinweise unter 06031 6010.

Bad Nauheim: Auffahrunfall mit sieben Verletzten

Auf der B 3 kam es in Höhe der Abfahrt Rödgen am Freitagabend (31.10.2025) gegen 18:00 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und sieben Leichtverletzten. Im stockenden Verkehr in Fahrtrichtung Friedberg musste der 31-jährige Fahrer eines Mitsubishi Colt verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende 25-jährige Gießenerin am Steuer ihres Audi A6 bremste ebenfalls ab. Eine 76-jährige Toyota-Fahrerin aus Rockenberg fuhr auf den Audi der Gießenerin auf und schob diesen auf den Mitsubishi. Die Rockenbergerin und ihre Mitfahrerinnen im Alter von 86, 71, 70 und 65 erlitten leichte Verletzungen. Leicht verletzt wurden auch die Audi-Fahrerin und ihre 16-jährige Beifahrerin. Der Mitsubishi-Fahrer aus Ober-Mörlen blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 15.500 EUR geschätzt.

Gedern: Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 20-jährige Fahrer eines VW Golf in der Nacht zu Sonntag (02.11.2025) gegen 01:45 Uhr auf der Landstraße zwischen Mittel-Seemen und Ober-Seemen nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei fuhr er über eine Weide und kollidierte mit einer Kuh. Durch diesen Zusammenprall überschlug sich das Fahrzeug des Mannes mehrfach. Zu Fuß flüchtete der 20-Jährige zunächst von der Unfallstelle, kehrte jedoch eigenständig wieder zurück. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,50 Promille. Zudem bestand der Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Arzt führte bei dem Golf-Fahrer eine Blutentnahme durch. Außerdem stellten die Beamten den Führerschein des 20-Jährigen sicher. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Die Kuh, die durch den Unfall verletzt wurde, musste durch einen Tierarzt eingeschläfert werden.

Friedberg: Zwei Autos geöffnet

In der Heinz-Herbert-Karry-Straße nutzte es ein Dieb aus, dass dort ein weißer Citroen Jumper in der Zeit von Freitag (31.10.2025), 14:00 Uhr bis Sonntag (02.11.2025), 17:00 Uhr unverschlossen abgestellt war. Der Täter durchsuchte den Innenraum des Fahrzeugs, blieb jedoch ohne Beute. Auch in der Breslauer Straße öffnete ein Unbekannter ein Fahrzeug. Aus einem blauen Ford Ka griff sich der Täter zwischen Samstag (01.11.2025), 17:00 Uhr und Sonntag (02.11.2025), 14:15 Uhr eine Armbanduhr. In beiden Fällen nimmt die Friedberger Polizei Hinweise unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Bad Vilbel: An Tür gehebelt

Im Zeitraum zwischen dem 22.10.2025 (Mittwoch), 12:00 Uhr und dem 31.10.2025 (Freitag), 12:00 Uhr versuchten Unbekannte die Tür zum Abstellraum eines Wohnhauses im Schneekoppenweg aufzubrechen. Mit ihrem Vorhaben scheiterten die Täter jedoch. Hinweise bitte an die Kripo Friedberg (Tel.: 06031 6010).

