Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots)

In den späten Stunden des gestrigen Abends führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Schillerstraße in Seebergen durch. Dabei beabsichtigten die Beamten einen 18-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades zu kontrollieren. Dies missfiel dem Fahrzeugführer offenbar, sodass er die Anhaltesignale ignorierte, die Beleuchtung des Kleinkraftrades ausschaltete und davonfuhr. Im Rahmen seiner Flucht kam der 18-Jährige zu Fall und entfernte sich fußläufig. Im Rahmen der Nacheile konnte der Mann gestellt werden. Wie sich herausstellte war er weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, noch war der Motorroller versichert. Außerdem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis und ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 0,8 Promille. Der 18-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. (jd)

