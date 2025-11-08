PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus

Niederotterbach (ots)

Im Verlauf des 07.11.2025 kam es in Niederotterbach, in der Gartenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch die unbekannte Täterschaft konnte das Anwesen betreten werden. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Details zur Tat und der genaue Tathergang sind Teil der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
PHK Brödel

Telefon: 06343 93340
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

