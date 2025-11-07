PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach/L540 - Unfall auf der L540

Hagenbach (ots)

Am 07.11.2025 kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Hagenbach und Berg, auf der L540. Hierbei überholte eine PKW-Fahrerin einen vor ihren fahrenden Traktor und übersah dabei den entgegenkommenden Fahrer mit seinem Kleintransporter. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt und müssen durch den Abschleppdienst geborgen werden. Bei dem Unfall wurde lediglich die Unfallverursacherin leicht verletzt. Die L540 ist voraussichtlich noch ca. zwei Stunden aufgrund Aufräumarbeiten gesperrt

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
76744 Wörth am Rhein
Telefon 07271 9221-0
Telefax 07271 9221-23
piwoerth.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 07.11.2025 – 12:49

    POL-PDLD: Germersheim - mehrere PKW beschädigt

    Germersheim (ots) - Im Laufe der letzten Nacht wurde die Polizei Germersheim alarmiert, weil eine dunkel gekleidete Person im Innenstadtbereich an mehreren geparkten Fahrzeugen die Seitenscheiben einschlagen würde. Bei einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte eine Person kontrolliert werden. Ob diese im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen steht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Mittlerweile haben ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:33

    POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim - Riskantes Überholmanöver - Zeugen gesucht

    Billigheim-Ingenheim (ots) - Am 06.11.2025 befuhr gegen 16:27 Uhr ein 43-jähriger PKW-Fahrer die B38 von Niederhorbach kommend in Fahrtrichtung Ingenheim. Hierbei sei er von einem Fahrer eines Kleintransporters mit französischem Kennzeichen zunächst durch dichtes Auffahren genötigt worden. In einer Linkskurve sei er dann von dem Kleintransporter trotz Gegenverkehrs ...

    mehr
