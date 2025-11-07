Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach/L540 - Unfall auf der L540

Hagenbach (ots)

Am 07.11.2025 kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Hagenbach und Berg, auf der L540. Hierbei überholte eine PKW-Fahrerin einen vor ihren fahrenden Traktor und übersah dabei den entgegenkommenden Fahrer mit seinem Kleintransporter. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt und müssen durch den Abschleppdienst geborgen werden. Bei dem Unfall wurde lediglich die Unfallverursacherin leicht verletzt. Die L540 ist voraussichtlich noch ca. zwei Stunden aufgrund Aufräumarbeiten gesperrt

