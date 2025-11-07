Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - mehrere PKW beschädigt

Germersheim (ots)

Im Laufe der letzten Nacht wurde die Polizei Germersheim alarmiert, weil eine dunkel gekleidete Person im Innenstadtbereich an mehreren geparkten Fahrzeugen die Seitenscheiben einschlagen würde. Bei einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte eine Person kontrolliert werden. Ob diese im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen steht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Mittlerweile haben sich insgesamt 13 Autofahrer aufgrund von Schäden an ihren Fahrzeugen bei der Polizei gemeldet. Die Schadenshöhe dürfte sich ersten Schätzungen zu folge auf ca. 10.000 Euro belaufen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Germersheim 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

