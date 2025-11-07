PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim - Kleinkraftrad übersehen

Bornheim (ots)

Am 06.11.2025 befuhr gegen 17:20 Uhr eine 78-jährige Skoda-Fahrerin die Hornbachstraße in Bornheim in Fahrtrichtung Landau. Sie wollte nach links auf einen Parkplatz des Freizeitcenters fahren. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 18-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades und kollidierte mit diesem. Der 18-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

