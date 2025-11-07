POL-PDLD: Landau - Nach Anzeige in die JVA
Landau (ots)
Am 06.11.2025 erschien gegen 16 Uhr eine 52-Jährige, um eine Anzeige zu erstatten. Bei der Überprüfung ihrer Personalien konnte festgestellt werden, dass gegen die 52-Jährige ein Haftbefehl bestand. Da sie den geforderten Betrag nicht entrichten konnte, wurde sie nach Anzeigenerstattung in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Zu allem Überfluss konnte bei der 52-Jährigen zudem ein verbotenes Pfefferspray aufgefunden werden. Daher wird sie sich in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.
