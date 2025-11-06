Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand einer Garage

Neupotz (ots)

Am Nachmittag des 06.11.2025 kam es aus bislang ungeklärter Ursache in der St.-Georg-Straße in Neupotz zum Brand einer Garage. Die Garage und ein sich davor befindliches Wohnmobil brannten vollständig aus. Die Fassade des angrenzenden Wohnhauses wurde beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 500.000 Euro geschätzt. Eine Person wurde durch Rauchgase verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

