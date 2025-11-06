Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Venningen - Unbekannter Handwerker

Venningen (ots)

Ein unbekannter, ca. 35 bis 40 Jahre alter Mann mit braunen Haaren und Vollbart hatte gestern Mittag (05.11.205, 12 Uhr bis 16 Uhr) im Ortsbereich an verschiedenen Anwesen geklingelt und seine Handwerkerleistung angeboten. Die Anwohner fühlten sich belästigt und verständigten die Polizei. Trotz intensiver Absuche konnte der Unbekannte, der mit einem blauen Kleinbus unterwegs gewesen sein soll, nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei warnt vor sogenannten "Dachhaie". Niemals sollte man sich unter Druck setzen lassen und sich auf Haustürgeschäfte einlassen. Reparaturen sollten von seriösen und im Vorfeld beauftragten Handwerksbetrieben ausgeführt werden. Verdächtiges Auftreten unbekannter Handwerker sollten direkt der Polizei unter der Telefonnummer 06323 9550 gemeldet werden.

