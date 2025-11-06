Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Flucht durch die Innenstadt - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 06.11.2025 sollte gegen 03:10 Uhr ein PKW mit Offenbacher Kennzeichen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da er entgegen der Einbahnstraße in der Weißquartierstraße fuhr. Der PKW-Führer missachtete die Anhaltezeichen und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Bei dem Fluchtversuch fuhr dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und fuhr über mehrere rote Ampeln. Letztendlich konnte der PKW-Führer in der Marie-Curie-Straße gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der 21-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er war alkoholisiert (knapp 1,1 Promille), zudem reagierte ein Vortest positiv auf THC. Auf der Dienststelle wurde ihm folglich eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verbotenes Kraftfahrzeugrennen verantworten müssen. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell