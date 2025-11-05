PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Kuhardt - Einbruch in Wohnhaus

Kuhardt (ots)

Im Tagesverlauf des 04.11.2025 hebelten bislang unbekannte Täter das Kellerfenster eines Einfamilienhauses im Südring in Kuhardt auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Objekt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Germersheim 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274/958-1602
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

