Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Standkontrolle im Bereich der Queichheimer Brücke

Landau (ots)

Am Vormittag des 04.11.2025 wurden durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau zwei Standkontrollen im Bereich der Queichheimer Brücke durchgeführt. Innerhalb von 2,5 Stunden mussten elf Fahrzeugführer beanzeigt werden, da sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Auf diese wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. In einem Fall wurde hier eine Sicherheitsleistung erhoben, da es sich um einen ausländischen Fahrzeugführer handelte. Weitere zehn Fahrzeugführer wurden mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro belegt, da diese nicht angeschnallt waren. Mit weiteren Kontrollen darf gerechnet werden.

