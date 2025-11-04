PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Mit Gegenverkehr kollidiert

Landau (ots)

Am 03.11.2025 befuhr gegen 12:08 Uhr ein 24-jähriger Mitsubishi-Fahrer die Lise-Meitner-Straße in Landau in Fahrtrichtung L509. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 24-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW Mitsubishi in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte schließlich mit einem 26-jährigen Opel-Fahrer. Alle drei Insassen des PKW Mitsubishi (weitere Mitfahrer beide 27 Jahre alt) wurden leicht verletzt. Diese wurden zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW Mitsubishi entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 20.000 Euro. Der 24-Jährige wird sich nun in einem Starverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2870
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 16:07

    POL-PDLD: Landau - Querende Fußgänger angefahren

    Landau (ots) - Am 03.11.2025 befuhr gegen 11:40 Uhr ein 31-jähriger BMW-Fahrer die Dammühlstraße vom Hauptbahnhof kommend in Landau. Kurz vor der Horstbrücke wollten zwei Fußgängerinnen (41 und 63 Jahre alt) die Straße queren. Der BMW-Fahrer übersah die Fußgängerinnen und kollidierte mit geringer Geschwindigkeit mit diesen. In der Folge kollidierte der BMW-Fahrer noch mit einem weiteren 67-jährigen PKW-Fahrer. ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 13:53

    POL-PDLD: Neuburg - Alkoholfahrt beendet; Fahrer muss Führerschein abgeben

    Neuburg (ots) - Montagabend kontrollierten Polizeibeamte einen Fahrzeugführer in der Kehlstraße. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,76 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es folgte die Blutentnahme auf der Dienststelle. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren