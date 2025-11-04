Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Mit Gegenverkehr kollidiert

Landau (ots)

Am 03.11.2025 befuhr gegen 12:08 Uhr ein 24-jähriger Mitsubishi-Fahrer die Lise-Meitner-Straße in Landau in Fahrtrichtung L509. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 24-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW Mitsubishi in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte schließlich mit einem 26-jährigen Opel-Fahrer. Alle drei Insassen des PKW Mitsubishi (weitere Mitfahrer beide 27 Jahre alt) wurden leicht verletzt. Diese wurden zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW Mitsubishi entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 20.000 Euro. Der 24-Jährige wird sich nun in einem Starverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

