Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch ins Schulkiosk

Edenkoben (ots)

Unbekannte sind über das zurückliegende Wochenende in den Kiosk am Gymnasium eingebrochen. Mit einem Gegenstand wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und Süßigkeiten entwendet. Von den Einbrechern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

