POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch ins Schulkiosk
Edenkoben (ots)
Unbekannte sind über das zurückliegende Wochenende in den Kiosk am Gymnasium eingebrochen. Mit einem Gegenstand wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und Süßigkeiten entwendet. Von den Einbrechern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
