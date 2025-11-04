POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch ins Schulkiosk

Leimersheim (ots) - Am Montagvormittag führte die Polizei Germersheim Geschwindigkeitskontrollen in der Mühlstraße in Leimersheim durch. In dem Kontrollzeitraum von 09:30 - 10:50 Uhr waren insgesamt 25 Autofahrer zu schnell unterwegs und hielten sich nicht an die erlaubten 30 km/h. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-1602 ...

