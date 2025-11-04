PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Blinkmuffel im Straßenverkehr

POL-PDLD: Edenkoben - Blinkmuffel im Straßenverkehr
Edenkoben (ots)

Innerhalb einer Stunde wurden gestern (03.11.2025, 16.20 bis 17.20 Uhr) 21 Autofahrer sanktioniert, weil sie beim Verlassen des Kreisels am Ortseingang von Edenkoben nicht blinkten. Immer mehr Autofahrer unterlassen das Blinken, wenn sie den Kreisverkehr verlassen, obwohl dies Vorschrift ist. Blinkfaulheit provoziert Verkehrsunfälle und hemmt den Verkehrsfluss. Weiter wurde am Vormittag (03.11.2025) eine Stoppschildüberwachung durchgeführt. 22 Autofahrer, die bei der A65, Anschlussstelle Edenkoben auf die K6 einbiegen wollten, missachteten das dortige Stoppschild. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern. Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

