POL-PDLD: Leimersheim - Geschwindigkeitskontrollen
Leimersheim (ots)
Am Montagvormittag führte die Polizei Germersheim Geschwindigkeitskontrollen in der Mühlstraße in Leimersheim durch. In dem Kontrollzeitraum von 09:30 - 10:50 Uhr waren insgesamt 25 Autofahrer zu schnell unterwegs und hielten sich nicht an die erlaubten 30 km/h.
