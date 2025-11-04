POL-PDLD: Leimersheim - Geschwindigkeitskontrollen

Neupotz (ots) - Am Sonntag gegen 14:55h ereignete sich auf der B9 bei Neupotz in Fahrtrichtung Germersheim ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 47-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim näherte sich mit seinem Alfa Romeo auf dem rechten Fahrstreifen einem vor ihm fahrenden Opel und fuhr ihm mit hoher Geschwindigkeit in das Heck. Der Opel schleuderte auf die linke Spur in einem dort befindlichen VW. Der VW-Fahrer ...

